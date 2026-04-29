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鉅亨速報

外匯速報 - 美元/南非蘭特(USDZAR) 大漲1.67%，報16.7889元

鉅亨網新聞中心

截至台北時間30日00:50，美元/南非蘭特上漲0.276點漲幅達1.67%，暫報16.7889點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：-3.42%
  • 近 1 週：+0.18%
  • 近 3 月：+4.78%
  • 近 6 月：-3.75%
  • 今年以來：-0.32%

美元/南非蘭特近90天正相關的前3貨幣對


  • 美元/新加坡幣相關性0.86，本日上漲0.3%
  • 美元/墨西哥披索相關性0.86，本日上漲0.67%
  • 美元/韓元相關性0.85，本日上漲1.02%

美元/南非蘭特近90天負相關的前3貨幣對

  • 紐元/美元相關性-0.80，本日上漲0.88%
  • 澳元/美元相關性-0.78，本日上漲0.75%
  • 英鎊/美元相關性-0.74，本日上漲0.19%

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美元/南非蘭特16.800+1.73%
韓元/美元0.0007+0.00%
紐元/美元0.5832-0.90%
澳元/美元0.7127-0.75%
英鎊/美元1.3481-0.22%

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