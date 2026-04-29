外匯速報 - 美元/墨西哥披索(USDMXN) 大漲0.81%，報17.526元
鉅亨網新聞中心
截至台北時間30日01:10，美元/墨西哥披索上漲0.14點漲幅達0.81%，暫報17.526點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：-3.95%
- 近 1 週：+0.42%
- 近 3 月：+1.17%
- 近 6 月：-5.55%
- 今年以來：-3.31%
美元/墨西哥披索近90天正相關的前3貨幣對
- 美元/南非蘭特相關性0.86，本日上漲1.77%
- 美元/新加坡幣相關性0.79，本日上漲0.32%
- 美元/瑞典克朗相關性0.75，本日上漲0.61%
美元/墨西哥披索近90天負相關的前3貨幣對
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