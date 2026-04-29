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鉅亨速報

外匯速報 - 美元/墨西哥披索(USDMXN) 大漲0.81%，報17.526元

鉅亨網新聞中心

截至台北時間30日01:10，美元/墨西哥披索上漲0.14點漲幅達0.81%，暫報17.526點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：-3.95%
  • 近 1 週：+0.42%
  • 近 3 月：+1.17%
  • 近 6 月：-5.55%
  • 今年以來：-3.31%

美元/墨西哥披索近90天正相關的前3貨幣對


  • 美元/南非蘭特相關性0.86，本日上漲1.77%
  • 美元/新加坡幣相關性0.79，本日上漲0.32%
  • 美元/瑞典克朗相關性0.75，本日上漲0.61%

美元/墨西哥披索近90天負相關的前3貨幣對

  • 紐元/美元相關性-0.81，本日上漲0.88%
  • 澳元/美元相關性-0.79，本日上漲0.78%
  • 英鎊/美元相關性-0.72，本日上漲0.25%

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美元/墨西哥披索17.508+0.70%
南非蘭特/美元0.0595-1.49%
紐元/美元0.5833-0.88%
澳元/美元0.7126-0.77%
英鎊/美元1.3478-0.24%

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