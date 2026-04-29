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鉅亨速報

盤中速報 - 恩智浦半導體(NXPI-US)大漲22.89%，報283.13美元

鉅亨網新聞中心

恩智浦半導體(NXPI-US)截至台北時間29日22:03股價上漲52.74美元，報283.13美元，漲幅22.89%，成交量2,626,340（股），盤中最高價288.87美元、最低價278.07美元。

美股指數盤中表現

恩智浦半導體(NXPI-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：+2.62%
  • 近 1 月：+20.21%
  • 近 3 月：-4.02%
  • 近 6 月：+8.18%
  • 今年以來：+6.14%

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美股美股盤中盤中速報恩智浦半導體

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恩智浦半導體288.855+25.4%

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