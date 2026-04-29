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鉅亨速報

盤中速報 - 雷傑納榮製藥(REGN-US)大跌5.26%，報693.27美元

鉅亨網新聞中心

雷傑納榮製藥(REGN-US)截至台北時間29日22:03股價下跌38.5美元，報693.27美元，跌幅5.26%，成交量269,919（股），盤中最高價708.80美元、最低價682.96美元。

美股指數盤中表現

雷傑納榮製藥(REGN-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：-2.09%
  • 近 1 月：-0.81%
  • 近 3 月：-2.58%
  • 近 6 月：+11.81%
  • 今年以來：-5.2%

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美股美股盤中盤中速報雷傑納榮製藥

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