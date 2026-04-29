盤中速報 - 泰瑞達(TER-US)大跌16.23%，報318.42美元
鉅亨網新聞中心
泰瑞達(TER-US)截至台北時間29日21:38股價下跌61.71美元，報318.42美元，跌幅16.23%，成交量2,188,758（股），盤中最高價331.21美元、最低價306.53美元。
美股指數盤中表現
泰瑞達(TER-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：+0.05%
- 近 1 月：+28.59%
- 近 3 月：+51.76%
- 近 6 月：+163.28%
- 今年以來：+96.39%
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