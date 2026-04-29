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鉅亨速報

盤中速報 - 泰瑞達(TER-US)大跌16.23%，報318.42美元

鉅亨網新聞中心

泰瑞達(TER-US)截至台北時間29日21:38股價下跌61.71美元，報318.42美元，跌幅16.23%，成交量2,188,758（股），盤中最高價331.21美元、最低價306.53美元。

美股指數盤中表現

泰瑞達(TER-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：+0.05%
  • 近 1 月：+28.59%
  • 近 3 月：+51.76%
  • 近 6 月：+163.28%
  • 今年以來：+96.39%

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美股美股盤中盤中速報泰瑞達

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費城半導體10233.941.98%
泰瑞達325.78-14.3%

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