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鉅亨速報

盤中速報 - 費城半導體大漲1.33%，報10169.49點

鉅亨網新聞中心

截至台北時間29日09:37，費城半導體上漲133.91點（或1.33%），暫報10169.49點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：+4.03%
  • 近 1 月：+34.57%
  • 近 3 月：+20.81%
  • 近 6 月：+39.49%
  • 今年以來：+41.68%

焦點個股


費城半導體成分股以恩智浦半導體(NXPI-US)領漲。恩智浦半導體(NXPI-US)上漲23.06%；安森美半導體(ON-US)上漲6.01%；美光科技(MU-US)上漲4.4%；超捷國際(MCHP-US)上漲3.94%；英特爾(INTC-US)上漲3.25%。

部分成分股表現相對疲軟，泰瑞達(TER-US)下跌15.99%；安可(AMKR-US)下跌3.5%；輝達(NVDA-US)下跌0.96%；超微半導體(AMD-US)下跌0.86%；安謀控股公司(ARM-US)下跌0.76%。


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美股美股盤中美股指數盤中速報費城半導體

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費城半導體10231.511.95%
恩智浦半導體287.1725+24.6%
安森美半導體100.83+8.07%
美光科技523.16+3.74%
超捷國際88.9+5.51%
英特爾90.61+7.21%
泰瑞達327.34-13.9%
安可71.35-0.01%
輝達210.955-1.04%
超微半導體327.677+1.38%
安謀控股公司200.0899+0.72%

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