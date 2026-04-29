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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：卡姆登房地產信託(CPT-US)EPS預估上修至1.2元，預估目標價為113.50元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共8位分析師，對卡姆登房地產信託(CPT-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.09元上修至1.2元，其中最高估值2.93元，最低估值0.72元，預估目標價為113.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值2.93(2.93)1.882.422.12
最低值0.72(0.72)0.780.722.12
平均值1.53(1.47)1.371.632.12
中位數1.2(1.09)1.451.692.12

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值16.08億16.61億17.68億17.57億
最低值15.22億9.55億10.01億17.48億
平均值15.64億15.63億16.02億17.52億
中位數15.74億16.03億16.65億17.52億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS2.976.063.701.503.54
營業收入11.54億14.30億15.45億15.54億15.85億

詳細資訊請看美股內頁：
卡姆登房地產信託(CPT-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSCPT

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