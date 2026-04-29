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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：F5公司(FFIV-US)EPS預估上修至16.44元，預估目標價為340.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共12位分析師，對F5公司(FFIV-US)做出2026年EPS預估：中位數由15.85元上修至16.44元，其中最高估值16.77元，最低估值15.84元，預估目標價為340.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值16.77(16.58)18.3519.2517.53
最低值15.84(15.83)16.617.0117.53
平均值16.44(15.96)17.418.0517.53
中位數16.44(15.85)17.3817.7617.53

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值33.63億35.70億36.74億33.85億
最低值32.57億33.60億33.59億33.85億
平均值33.12億34.61億35.19億33.85億
中位數33.21億34.42億35.32億33.85億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS5.345.276.559.5511.80
營業收入26.03億26.96億28.13億28.16億30.88億

詳細資訊請看美股內頁：
F5公司(FFIV-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSFFIV

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