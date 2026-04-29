鉅亨速報 - Factset 最新調查：F5公司(FFIV-US)EPS預估上修至16.44元，預估目標價為340.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共12位分析師，對F5公司(FFIV-US)做出2026年EPS預估：中位數由15.85元上修至16.44元，其中最高估值16.77元，最低估值15.84元，預估目標價為340.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|16.77(16.58)
|18.35
|19.25
|17.53
|最低值
|15.84(15.83)
|16.6
|17.01
|17.53
|平均值
|16.44(15.96)
|17.4
|18.05
|17.53
|中位數
|16.44(15.85)
|17.38
|17.76
|17.53
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|33.63億
|35.70億
|36.74億
|33.85億
|最低值
|32.57億
|33.60億
|33.59億
|33.85億
|平均值
|33.12億
|34.61億
|35.19億
|33.85億
|中位數
|33.21億
|34.42億
|35.32億
|33.85億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|5.34
|5.27
|6.55
|9.55
|11.80
|營業收入
|26.03億
|26.96億
|28.13億
|28.16億
|30.88億
詳細資訊請看美股內頁：
F5公司(FFIV-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 主動選股績效夯！專家配置一鍵打包
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：鋼鐵動態(STLD-US)EPS預估上修至15.43元，預估目標價為236.50元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：卡姆登房地產信託(CPT-US)EPS預估上修至1.2元，預估目標價為113.50元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：小鵬汽車(XPEV-US)EPS預估下修至-0.05元，預估目標價為24.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：亞歷山卓不動產股份ARE-US的目標價調降至56元，幅度約4.27%
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇