鉅亨速報 - Factset 最新調查：第一產業不動產投資信託(FR-US)EPS預估上修至2.28元，預估目標價為67.50元
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根據FactSet最新調查，共5位分析師，對第一產業不動產投資信託(FR-US)做出2026年EPS預估：中位數由2.02元上修至2.28元，其中最高估值2.72元，最低估值1.48元，預估目標價為67.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|2.72(2.72)
|2.27
|2.09
|2.25
|最低值
|1.48(1.48)
|1.7
|1.85
|1.92
|平均值
|2.09(2.04)
|1.89
|1.97
|2.09
|中位數
|2.28(2.02)
|1.79
|1.97
|2.09
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|8.01億
|8.72億
|9.47億
|10.23億
|最低值
|5.74億
|6.09億
|6.55億
|8.99億
|平均值
|7.56億
|8.11億
|8.71億
|9.61億
|中位數
|7.93億
|8.42億
|8.98億
|9.61億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|2.09
|2.72
|2.07
|2.17
|1.87
|營業收入
|4.76億
|5.40億
|6.14億
|6.70億
|7.27億
詳細資訊請看美股內頁：
第一產業不動產投資信託(FR-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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