鉅亨網記者張欽發 台北
台股今 (29) 日市場也出現對漲多個股獲利了結賣壓，並形成類股輪動，盤中量縮下挫，雖然尾盤出現 535 億元大量拉升 59.09 點，終場大盤仍下跌 218.23 點或 0.55% 作收，收盤指數報 39303.5 點，市場成交值爲 8750.77 億元，較昨日明顯萎縮。三大法人合計賣超 475.13 億元。
外資今天續賣超台積電 (2330-TW)15783 張，提款 344.6 億元，累計三天共賣超 5.68 萬張；台積電今天終場股價下跌 35 元或 1.58%，收盤報 2180 元，成交量 42774 張。
新台幣兌美元匯率 29 日以 31.557 元作收、貶值 3.9 分，成交金額 16.1 億美元。上午新台幣以 31.530 元開出，盤中最高 31.520 元，最低 31.593 元。
今天集中市場現貨市場外資賣超 481.47 億元，連續三天共賣超 1386.11 億元；投信買超 22.33 億元，自營商賣超 15.99 億元，在期貨市場方面，今天外資交易口數淨額爲空單 1598 口，未平倉口數淨額爲 47074 口。
今天集中市場外資買超較多的個股爲，旺宏、國泰金、凱基金、南亞、台化、大成鋼、富邦金、長興、興富發、臺企銀；外資賣超較多的個股爲，群創、台玻、友達、聯電、中鋼、台積電、力成、台新新光金、瑞軒、力積電。
今天集中市場投信買超較多的個股爲，臻鼎 - KY、旺宏、華航、南亞科、大成鋼、聯發科、台積電、長榮航、景碩、鴻海；賣超較多的個股爲，台新新光金、國泰金、華邦電、中信金、玉山金、聯電、京元電子、仁寶、華南金、大聯大。
今天集中市場自營商買超較多的個股爲，長興、南亞、台化、遠東銀、台新新光金；賣超較多的個股爲，瑞軒、台玻、華泰、鴻海、友達、鼎元、力積電、金寶、大聯大、聯電。
資深證券分析師簡伯儀指出， 台北股市受到美國與伊朗戰事消息面影響極大，但資金尚未撤出市場，今天走勢集中市場呈現漲多拉回量縮整理格局，但仍站在 5 日線之上，多方仍占優勢。且 OTC 指數來看，今天也上漲 0.69 點或 0.18% 收紅，多頭攻擊力道在此顯現。
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