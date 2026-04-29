台股今 (29) 日市場也出現對漲多個股獲利了結賣壓，並形成類股輪動，盤中量縮下挫，雖然尾盤出現 535 億元大量拉升 59.09 點，終場大盤仍下跌 218.23 點或 0.55% 作收，收盤指數報 39303.5 點，市場成交值爲 8750.77 億元，較昨日明顯萎縮。三大法人合計賣超 475.13 億元。

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資深證券分析師簡伯儀指出， 台北股市受到美國與伊朗戰事消息面影響極大，但資金尚未撤出市場，今天走勢集中市場呈現漲多拉回量縮整理格局，但仍站在 5 日線之上，多方仍占優勢。且 OTC 指數來看，今天也上漲 0.69 點或 0.18% 收紅，多頭攻擊力道在此顯現。