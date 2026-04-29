鉅亨速報 - Factset 最新調查：力成(6239-TW)目標價調降至290元，幅度約4.45%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對力成(6239-TW)提出目標價估值：中位數由303.5元下修至290元，調降幅度4.45%。其中最高估值430元，最低估值260元。
綜合評級 - 共有10位分析師給予力成(6239-TW)評價：積極樂觀8位、保持中立2位、保守悲觀0位。
力成(6239-TW)今(29日)收盤價為204.5元。近5日股價上漲2.58%，相關半導體業近5日上漲8.29%，集中市場加權指數上漲5.1%，短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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