鉅亨網記者彭昱文 台北 2026-04-11 14:24

智冠 (5478-TW) 集團財管中心總經理鍾興博表示，今年集團業績會比去年好，遊戲點數、金流服務、網路行銷維持穩定成長不是問題，但要有雙位數成長或是更大的突破，還是得靠遊戲營運跟研發，今年也成立 AI 發展中心聚焦三主軸應用。

智冠 3 月營收 6.46 億元，月減 7%，年增 19%；第一季營收 19.29 億元，年增 19.8%。智冠說明，3 月營收月減主要因前月年節期間廣宣活動收入墊高比較基期，但與去年同期相比，受惠新遊戲推出，並搭配行銷活動推展，推升營收表現。

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鍾興博表示，整體遊戲市場還是不斷成長，只是台灣廠商在這一塊沒嘗到太多甜頭，不過智冠因為很早就轉型做遊戲通路、遊戲點數，所以 Mycard 這一塊還是能維持相當穩定的成長，目前 Mycard 在國內市場有一定的規模，今年目標希望能拓展到國際更多市場。

鍾興博進一步指出，雖然台灣廠商在手游市場沒有佔到太多便宜，但也不是沒有機會，尤其現在 AI 時代來臨，所有的遊戲研發跟營運公司都在摩拳擦掌，希望因為 AI 應用可以帶來不一樣的遊戲、帶動新一波浪潮。

鐘興博表示，目前集團也大量運用 AI，AI 可以是 24 小時的 PM、也可能是觀察玩家行為的 NPC；在遊戲開發上，不管是文案、美術或是影片也都已經大量運用生成式 AI，下一個則要看 AI 代理要怎麼落實到遊戲各個環節，目前子公司中華網龍也朝這方面努力，建構半遊戲半娛樂的新的消費方向。

金流服務方面，鍾興博表示，藍新的交易規模已經連續多年站穩 1100 億元，但現在傳統第三方支付會面臨蠻大的挑戰，不只是國內競爭者，連國外競爭者都進來，因此藍新未來目標不是只做傳統三支，還要結合電子支付，而集團有簡單行動支付，透過整合可以得到更大的成長。

因應 AI 趨勢，智冠董事會通過成立 AI 發展中心，副總經理李殷獎表示，目前會從聚焦生成式 AI、營運優化以及 B2C 等三大主軸，透過生成式 AI 能讓集團未來在文案、圖片、影音等素材製作更有效率及降低成本；營運利用 AI 提升效率並傳承經驗，B2C 的 AI 則可提升玩家互動與服務品質。