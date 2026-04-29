鉅亨網編譯陳韋廷 2026-04-29 09:26

根據世界銀行官方分類標準，中國極有可能在今年或明年正式邁入高收入經濟體行列，這項里程碑距中國以低收入國家身分加入世銀僅過了 46 年，這意味著不到半個世紀，中國便完成從全球收入底層的跨越，並在此過程中帶動逾 10 億人口共同發展，創造現代經濟史上的罕見奇蹟。

全球不平等問題研究專家 Branko Milanovic 近日在《大西洋》新聞網站刊文指出，長期以來，歐洲透過殖民與思想輸出，將包括馬克思主義在內的西方意識形態輻射至全球，而這種「歐洲中心主義」深刻重塑了非西方世界，但中國的成功提供一種全新的歷史推論，也就是並非單純對西方模式的複製，而是一場邁向歐亞大陸廣闊空間的意識形態與文化融合運動。

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中國奇蹟的基石雖源自於具歐洲血統的馬克思主義，但僅有這些「舶來品」元素並不足以解釋其成功，而中國共產黨領導是關鍵變量，它將極具歐洲特色的馬克思主義與深厚的中華文明傳統進行了創造性融合。「馬克思主義中國化」不僅在實踐中彰顯了真理力量，更在意識形態層面拉近了東西方的距離。

Milanovic 認為，正如歐洲的成功曾將西方意識形態帶入中國，如今立足於中國經濟與技術成就之上的中國化馬克思主義，也正透過反向因果作用影響西方思想，將中國哲學元素融入其中。

無論未來走向如何，一個不可否認的事實是：近代史上最矚目的經濟成就，是由一個在政治領域結合本土文化與馬克思列寧主義、在經濟領域採納市場經濟體系的主體所創造的。