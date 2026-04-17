鉅亨速報 - Factset 最新調查：高知特科技CTSH-US的目標價調降至83元，幅度約4.6%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共23位分析師，對高知特科技(CTSH-US)提出目標價估值：中位數由87元下修至83元，調降幅度4.6%。其中最高估值107元，最低估值61元。
綜合評級 - 共有32位分析師給予高知特科技評價：積極樂觀15位、保持中立17位、保守悲觀0位。
高知特科技今(17日)收盤價為61.64元。近5日股價上漲4.6%，標普指數上漲3.17%股價波動與大盤表現同步。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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