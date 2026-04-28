鉅亨網記者張欽發 台北 2026-04-28 13:19

將捷 (7798-TW) 今 (28) 日公布最新財報，2025 年將捷全年稅後純益 3.21 億元，年減 15.32%，每股純益爲 1.04 元，擬配發股息及股票股利 0.5 元，合計 1 元，將捷預計在 2027 年第一季件申請上市，而將捷推案能見度可以見到 2031 年。

在推案進度方面，將捷預計在 2026 年將推出包括新北捷運三峽 1800 坪基地的聯開案及淡水紅樹林的合建案，基地也達 800 坪；而在 2026 年可認列人帳的包括第四季的北市文山案，也將跨年度到 2027 年認列一部分，而原規劃在 2027 年還有 100 億元的完工人帳。

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將捷 2025 年營收 28.52 億元，毛利率 33.83%，年增 0.55 個百分點，全年稅後純益 3.21 億元，年減 15.32%，每股純益爲 1.04 元。

將捷目前的營建開發業務集中台北市、新北市及桃園，目前將捷手中掌握的建案總銷超過 100 億元，預計將在 2027 年第一季件申請上市。

將捷成立於 1992 年 8 月，擁有完整的專業分工團隊，服務範圍涵蓋土地開發、建築設計、營造施工、室內設計及商用不動產租賃，多次獲得國家卓越建設獎。集團並跨足文創休閒與地熱能源事業體，引進法國羅浮宮酒店集團知名金鬱金香飯店品牌，於淡水打造「滬尾藝文休閒園區」，於宜蘭清水啟用台灣第一個商轉地熱發電廠，後續於陽明山開發台灣第一座火山型地熱發電廠。

將捷目前營建開發業務集中在台北市、新北市及桃園地區，掌握建案總銷超過 100 億元，營建業務仍為主要營運核心，占比約 85%；同時，文創休閒與地熱能源事業也持續挹注中長期發展動能；隨著 5 月淡江大橋即將通車可預期利多，占地利之便的將捷金鬱金香酒店可望在區域人流成長帶動下注入新活水。