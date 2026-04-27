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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：QXO, Inc.(QXO-US)EPS預估上修至0.37元，預估目標價為31.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共16位分析師，對QXO, Inc.(QXO-US)做出2026年EPS預估：中位數由0.36元上修至0.37元，其中最高估值0.48元，最低估值0.24元，預估目標價為31.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值0.48(0.48)0.951.471.97
最低值0.24(0.24)0.440.660.96
平均值0.37(0.36)0.671.061.4
中位數0.37(0.36)0.681.071.4

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值172.47億193.86億235.43億294.49億
最低值111.90億123.08億137.75億147.35億
平均值119.08億156.64億200.25億249.70億
中位數115.40億159.74億208.84億262.09億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS-0.24-0.40-1.60-0.11-0.63
營業收入4,170萬4,499萬5,452萬5,687萬68.42億

詳細資訊請看美股內頁：
QXO, Inc.(QXO-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSQXO

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QXO, Inc.20.575-1.88%

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