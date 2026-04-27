鉅亨速報 - Factset 最新調查：QXO, Inc.(QXO-US)EPS預估上修至0.37元，預估目標價為31.00元
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根據FactSet最新調查，共16位分析師，對QXO, Inc.(QXO-US)做出2026年EPS預估：中位數由0.36元上修至0.37元，其中最高估值0.48元，最低估值0.24元，預估目標價為31.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|0.48(0.48)
|0.95
|1.47
|1.97
|最低值
|0.24(0.24)
|0.44
|0.66
|0.96
|平均值
|0.37(0.36)
|0.67
|1.06
|1.4
|中位數
|0.37(0.36)
|0.68
|1.07
|1.4
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|172.47億
|193.86億
|235.43億
|294.49億
|最低值
|111.90億
|123.08億
|137.75億
|147.35億
|平均值
|119.08億
|156.64億
|200.25億
|249.70億
|中位數
|115.40億
|159.74億
|208.84億
|262.09億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-0.24
|-0.40
|-1.60
|-0.11
|-0.63
|營業收入
|4,170萬
|4,499萬
|5,452萬
|5,687萬
|68.42億
詳細資訊請看美股內頁：
QXO, Inc.(QXO-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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