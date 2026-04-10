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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Builders Firstsource Inc(BLDR-US)EPS預估下修至5.93元，預估目標價為124.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共20位分析師，對Builders Firstsource Inc(BLDR-US)做出2026年EPS預估：中位數由6.03元下修至5.93元，其中最高估值6.6元，最低估值5.04元，預估目標價為124.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值6.6(6.6)9.5810.79.58
最低值5.04(5.04)6.17.669.58
平均值5.85(5.9)7.828.519.58
中位數5.93(6.03)7.88.19.58

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值153.66億165.67億175.03億177.55億
最低值145.21億153.01億160.76億177.55億
平均值149.91億159.09億167.84億177.55億
中位數149.65億158.62億168.01億177.55億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS8.4816.8211.949.063.89
營業收入198.94億227.26億170.97億164.00億151.91億

詳細資訊請看美股內頁：
Builders Firstsource Inc(BLDR-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSBLDR

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