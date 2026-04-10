鉅亨速報 - Factset 最新調查：Builders Firstsource Inc(BLDR-US)EPS預估下修至5.93元，預估目標價為124.00元
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根據FactSet最新調查，共20位分析師，對Builders Firstsource Inc(BLDR-US)做出2026年EPS預估：中位數由6.03元下修至5.93元，其中最高估值6.6元，最低估值5.04元，預估目標價為124.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|6.6(6.6)
|9.58
|10.7
|9.58
|最低值
|5.04(5.04)
|6.1
|7.66
|9.58
|平均值
|5.85(5.9)
|7.82
|8.51
|9.58
|中位數
|5.93(6.03)
|7.8
|8.1
|9.58
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|153.66億
|165.67億
|175.03億
|177.55億
|最低值
|145.21億
|153.01億
|160.76億
|177.55億
|平均值
|149.91億
|159.09億
|167.84億
|177.55億
|中位數
|149.65億
|158.62億
|168.01億
|177.55億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|8.48
|16.82
|11.94
|9.06
|3.89
|營業收入
|198.94億
|227.26億
|170.97億
|164.00億
|151.91億
詳細資訊請看美股內頁：
Builders Firstsource Inc(BLDR-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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