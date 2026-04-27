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鉅亨速報

盤中速報 - 費城半導體大跌1.05%，報10403.58點

鉅亨網新聞中心

截至台北時間27日09:40，費城半導體下跌110.08點（或1.05%），暫報10403.58點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：+10.02%
  • 近 1 月：+38.6%
  • 近 3 月：+32.63%
  • 近 6 月：+50.69%
  • 今年以來：+48.43%

焦點個股


費城半導體成分股以安謀控股公司(ARM-US)領跌。安謀控股公司(ARM-US)下跌7.61%；邁威爾科技(MRVL-US)下跌6.11%；連貫(COHR-US)下跌5.97%；超微半導體(AMD-US)下跌4.2%；Onto Innovation Inc.(ONTO-US)下跌4.17%。

部分成分股表現相對穩健，高通(QCOM-US)上漲5.65%；美光科技(MU-US)上漲4.73%；英特爾(INTC-US)上漲1.79%；台積電ADR(TSM-US)上漲1.44%；輝達(NVDA-US)上漲1.22%。


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美股美股盤中美股指數盤中速報費城半導體

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費城半導體10366.61-1.40%
安謀控股公司211-10.1%
邁威爾科技155.02-5.65%
連貫320.545-4.63%
超微半導體336.4108-3.28%
Onto Innovation Inc.295.08-4.15%
高通149.7399+0.60%
美光科技523.01+5.29%
英特爾86.31+4.57%
台積電ADR404.8599+0.60%
輝達210.18+0.92%

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