盤中速報 - 費城半導體大跌1.05%，報10403.58點
鉅亨網新聞中心
截至台北時間27日09:40，費城半導體下跌110.08點（或1.05%），暫報10403.58點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+10.02%
- 近 1 月：+38.6%
- 近 3 月：+32.63%
- 近 6 月：+50.69%
- 今年以來：+48.43%
焦點個股
費城半導體成分股以安謀控股公司(ARM-US)領跌。安謀控股公司(ARM-US)下跌7.61%；邁威爾科技(MRVL-US)下跌6.11%；連貫(COHR-US)下跌5.97%；超微半導體(AMD-US)下跌4.2%；Onto Innovation Inc.(ONTO-US)下跌4.17%。
部分成分股表現相對穩健，高通(QCOM-US)上漲5.65%；美光科技(MU-US)上漲4.73%；英特爾(INTC-US)上漲1.79%；台積電ADR(TSM-US)上漲1.44%；輝達(NVDA-US)上漲1.22%。
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