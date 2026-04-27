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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：特許通訊(CHTR-US)EPS預估下修至42.14元，預估目標價為235.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共20位分析師，對特許通訊(CHTR-US)做出2026年EPS預估：中位數由43.21元下修至42.14元，其中最高估值48.64元，最低估值34.85元，預估目標價為235.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值48.64(52.43)55.6374.2789.01
最低值34.85(36.71)31.2830.0422.33
平均值42(43.36)45.9155.155.14
中位數42.14(43.21)45.5557.0753.76

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值607.99億669.08億568.76億578.35億
最低值538.99億523.88億516.59億505.63億
平均值547.97億549.20億545.09億552.33億
中位數544.42億543.76億548.67億552.27億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS24.4730.7429.9934.9736.21
營業收入516.82億540.22億546.07億550.85億547.74億

詳細資訊請看美股內頁：
特許通訊(CHTR-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSCHTR

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