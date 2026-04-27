鉅亨速報 - Factset 最新調查：特許通訊(CHTR-US)EPS預估下修至42.14元，預估目標價為235.00元
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根據FactSet最新調查，共20位分析師，對特許通訊(CHTR-US)做出2026年EPS預估：中位數由43.21元下修至42.14元，其中最高估值48.64元，最低估值34.85元，預估目標價為235.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|48.64(52.43)
|55.63
|74.27
|89.01
|最低值
|34.85(36.71)
|31.28
|30.04
|22.33
|平均值
|42(43.36)
|45.91
|55.1
|55.14
|中位數
|42.14(43.21)
|45.55
|57.07
|53.76
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|607.99億
|669.08億
|568.76億
|578.35億
|最低值
|538.99億
|523.88億
|516.59億
|505.63億
|平均值
|547.97億
|549.20億
|545.09億
|552.33億
|中位數
|544.42億
|543.76億
|548.67億
|552.27億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|24.47
|30.74
|29.99
|34.97
|36.21
|營業收入
|516.82億
|540.22億
|546.07億
|550.85億
|547.74億
詳細資訊請看美股內頁：
特許通訊(CHTR-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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