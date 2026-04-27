鉅亨速報 - Factset 最新調查：Rexford工業不動產(REXR-US)EPS預估上修至1.12元，預估目標價為40.00元
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根據FactSet最新調查，共6位分析師，對Rexford工業不動產(REXR-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.06元上修至1.12元，其中最高估值1.42元，最低估值0.98元，預估目標價為40.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|1.42(1.42)
|1.52
|1.19
|1.16
|最低值
|0.98(0.98)
|0.92
|0.92
|0.85
|平均值
|1.14(1.12)
|1.1
|1.06
|1.01
|中位數
|1.12(1.06)
|1.01
|1.06
|1.01
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|9.87億
|10.33億
|10.86億
|11.25億
|最低值
|9.56億
|9.52億
|9.44億
|9.34億
|平均值
|9.71億
|9.90億
|10.34億
|10.45億
|中位數
|9.70億
|9.90億
|10.52億
|10.76億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|0.80
|0.92
|1.12
|1.20
|0.86
|營業收入
|4.53億
|6.31億
|7.94億
|9.33億
|9.98億
詳細資訊請看美股內頁：
Rexford工業不動產(REXR-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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