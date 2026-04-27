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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Rexford工業不動產(REXR-US)EPS預估上修至1.12元，預估目標價為40.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共6位分析師，對Rexford工業不動產(REXR-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.06元上修至1.12元，其中最高估值1.42元，最低估值0.98元，預估目標價為40.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值1.42(1.42)1.521.191.16
最低值0.98(0.98)0.920.920.85
平均值1.14(1.12)1.11.061.01
中位數1.12(1.06)1.011.061.01

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值9.87億10.33億10.86億11.25億
最低值9.56億9.52億9.44億9.34億
平均值9.71億9.90億10.34億10.45億
中位數9.70億9.90億10.52億10.76億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS0.800.921.121.200.86
營業收入4.53億6.31億7.94億9.33億9.98億

詳細資訊請看美股內頁：
Rexford工業不動產(REXR-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSREXR

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