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根據FactSet最新調查，共19位分析師，對奇鋐(3017-TW)做出2026年EPS預估：中位數由89.33元上修至91.06元，其中最高估值99.23元，最低估值80.28元，預估目標價為2737.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2026年(前值)
|2027年
|2028年
|最高值
|99.23(99.23)
|144.32
|158.75
|最低值
|80.28(80.28)
|100.36
|149.15
|平均值
|89.9(89.5)
|125.43
|154.82
|中位數
|91.06(89.33)
|127.38
|156.55
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|236,924,000
|322,830,000
|336,744,270
|最低值
|214,957,000
|260,914,000
|329,717,060
|平均值
|225,377,840
|295,852,180
|334,225,440
|中位數
|226,517,460
|298,087,810
|336,215,000
歷史獲利表現
|項目
|2025年
|2024年
|2023年
|2022年
|EPS
|19,186,495
|8,172,379
|5,304,713
|4,162,261
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|139,639,362
|71,761,296
|59,194,356
|56,016,554
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3017/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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