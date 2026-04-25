〈熱門股〉奇鋐卡位太空資料中心商機 市值排名連跳三級奪第12大
鉅亨網記者劉玟妤 台北
散熱廠奇鋐 (3017-TW) 旗下水冷散熱比重持續提升，各項專案展望正向，近期更於法說會透露，目前正拓展太空資料中心的散熱應用，激勵奇鋐本周大漲逾 2 成，股價衝上 2945 元，創下歷史新天價。市值排名也一舉超越國泰金 (2880-TW) 、中華電 (2412-TW)、中信金 (2891-TW)，榮登第 12 大市值股。
奇鋐本周漲 22.71%，周五 (24 日) 亮燈漲停，鎖死 2945 元，刷新歷史新天價，站穩所有均線，排名千金股第 15 名，至於三大法人本周籌碼動向，本周合計買超 565 張。
奇鋐搶進太空資料中心商機，規劃開發低溫熱管與熱輻射板，且已與美國及歐洲客戶接觸洽談中。不過奇鋐強調，目前相關開發仍屬於初期階段，預估量產時間仍需 2 至 3 年。
奇鋐提到，相較太空領域，光通訊領域進展較快，隨著光收發模組規格提升，傳統氣冷已無法散熱，需改成水冷板，透過增加流速、縮小通道尺寸，以提高換熱表面積與流阻，因此多數客戶包括 GPU 與 ASIC 客戶，都開始採用 MCCP(微通道水冷板)，可針對局部強化散熱效能，目前 MCCP 已在試產，預計今年量產。
法人也看好，奇鋐有望受惠 Quantum6 的用量提升，進一步推升水冷板用量。法人指出，今年 1.6TB 光收發模組用量 2400 萬組，2027 年將成長 2 倍，而奇鋐為光收發模組水冷散熱 NPI 廠，有望成為供應商，預期明年將顯著貢獻營收。
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