鉅亨速報 - Factset 最新調查：力旺(3529-TW)EPS預估上修至37.6元，預估目標價為2775元
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根據FactSet最新調查，共8位分析師，對力旺(3529-TW)做出2026年EPS預估：中位數由37.16元上修至37.6元，其中最高估值41.65元，最低估值32.03元，預估目標價為2775元。
市場預估EPS
|預估值
|2026年(前值)
|2027年
|最高值
|41.65(41.65)
|61.54
|最低值
|32.03(32.03)
|39.24
|平均值
|37.44(37.03)
|52.21
|中位數
|37.6(37.16)
|51.99
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2026年
|2027年
|最高值
|5,737,730
|8,123,810
|最低值
|4,531,000
|5,408,000
|平均值
|5,016,990
|6,634,150
|中位數
|4,934,500
|6,365,590
歷史獲利表現
|項目
|2025年
|2024年
|2023年
|2022年
|EPS
|1,911,849
|1,834,250
|1,474,443
|1,611,909
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|3,849,053
|3,605,968
|3,050,325
|3,216,711
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3529/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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