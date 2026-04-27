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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：力旺(3529-TW)EPS預估上修至37.6元，預估目標價為2775元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共8位分析師，對力旺(3529-TW)做出2026年EPS預估：中位數由37.16元上修至37.6元，其中最高估值41.65元，最低估值32.03元，預估目標價為2775元。

市場預估EPS

預估值2026年(前值)2027年
最高值41.65(41.65)61.54
最低值32.03(32.03)39.24
平均值37.44(37.03)52.21
中位數37.6(37.16)51.99

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2026年2027年
最高值5,737,7308,123,810
最低值4,531,0005,408,000
平均值5,016,9906,634,150
中位數4,934,5006,365,590

歷史獲利表現

項目2025年2024年2023年2022年
EPS1,911,8491,834,2501,474,4431,611,909
營業收入
(單位：新台幣千元)		3,849,0533,605,9683,050,3253,216,711

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3529/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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台股市場預估eps

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