鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過4.73億美元，BETA(BETA)24小時漲幅達64%

鉅亨網新聞中心 2026-04-26 17:15

24小時漲幅：BETA(BETA)24小時漲幅64%；Viberate(VIB)24小時漲幅63.3%；SXP(SXP)24小時漲幅46.3%。

24小時跌幅：Highstreet(HIGH)24小時跌幅23.9%；UTK(UTK)24小時跌幅16.9%；Clover Finance(CLV)24小時跌幅14%。

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近一週漲幅：DEGO(DEGO)近一週漲幅46.8%；Highstreet(HIGH)近一週漲幅20%；TRU(TRU)近一週漲幅19.1%。