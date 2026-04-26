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鉅亨速報

盤中速報 - INJ大漲8.39%，報3.786美元

鉅亨網新聞中心

INJ(INJ)在過去 24 小時內漲幅超過8.39%，最新價格3.786美元，總成交量達0.16億美元，總市值3.82億美元，目前市值排名第 51 名。

近 1 日最高價：4.194美元，近 1 日最低價：3.488美元，流通供給量：99,970,935。

Injective Protocol 的使命是解鎖 DeFi 市場。 為此，在提供高速的同時，它還重置了gas費用。 因此，它提供了真正去中心化和無限的交易體驗。 在執行這些操作時，它實現了一些重要功能：(1)完全去中心化的網路結構，(2)二層協議速度，(3)去中心化的訂單簿結構，(4)創建和使用未註冊市場，(5)低網路延遲和無燃料費

歷史漲跌幅


  • 近 1 週：+7.70%
  • 近 1 月：+15.94%
  • 近 3 月：-22.83%
  • 近 6 月：-62.03%
  • 今年以來：-24.51%

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