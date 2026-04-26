盤中速報 - ApeCoin大跌17.07%，報0.153美元

ApeCoin (APE)在過去 24 小時內跌幅超過17.07%，最新價格0.153美元，總成交量達0.24億美元，總市值1.15億美元，目前市值排名第 86 名。

ApeCoin (APE)是以太坊上ERC的治理代幣，是用來激勵使用者一起建造APE生態鏈的獎勵代幣，APE幣的持有者可以共同治理、投票ApeCoin DAO的任何決議．