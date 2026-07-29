盤中速報 - ZIL大跌8.16%，報0.00249美元

Zilliqa是一個公共的，未經許可的區塊鏈，旨在提供高輸送量並能夠每秒完成數千筆交易。 它試圖通過將分片作為第二層擴展解決方案來解決區塊鏈可擴展性和速度問題。Zilliqa的本機實用程式權杖ZIL用於處理網絡上的交易並執行智慧合約。