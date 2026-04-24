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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Iris Energy Ltd(IREN-US)EPS預估下修至0.52元，預估目標價為78.50元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共10位分析師，對Iris Energy Ltd(IREN-US)做出2026年EPS預估：中位數由0.59元下修至0.52元，其中最高估值1.11元，最低估值-0.14元，預估目標價為78.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年
最高值1.11(1.11)4.756.78
最低值-0.14(-0.14)-1.890.19
平均值0.53(0.55)0.682.08
中位數0.52(0.59)0.441.28

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值14.61億36.33億64.22億114.16億
最低值7.76億8.03億30.13億114.16億
平均值9.96億29.07億44.17億114.16億
中位數9.65億30.85億39.65億114.16億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS-1.09-7.44-2.11-0.190.27
營業收入778萬4,282萬5,080萬1.23億3.21億

詳細資訊請看美股內頁：
Iris Energy Ltd(IREN-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSIREN

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