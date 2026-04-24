鉅亨速報 - Factset 最新調查：Iris Energy Ltd(IREN-US)EPS預估下修至0.52元，預估目標價為78.50元
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根據FactSet最新調查，共10位分析師，對Iris Energy Ltd(IREN-US)做出2026年EPS預估：中位數由0.59元下修至0.52元，其中最高估值1.11元，最低估值-0.14元，預估目標價為78.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1.11(1.11)
|4.75
|6.78
|最低值
|-0.14(-0.14)
|-1.89
|0.19
|平均值
|0.53(0.55)
|0.68
|2.08
|中位數
|0.52(0.59)
|0.44
|1.28
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|14.61億
|36.33億
|64.22億
|114.16億
|最低值
|7.76億
|8.03億
|30.13億
|114.16億
|平均值
|9.96億
|29.07億
|44.17億
|114.16億
|中位數
|9.65億
|30.85億
|39.65億
|114.16億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-1.09
|-7.44
|-2.11
|-0.19
|0.27
|營業收入
|778萬
|4,282萬
|5,080萬
|1.23億
|3.21億
詳細資訊請看美股內頁：
Iris Energy Ltd(IREN-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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