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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：加拿大帝國石油公司(IMO-US)EPS預估上修至8.96元，預估目標價為105.14元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共10位分析師，對加拿大帝國石油公司(IMO-US)做出2026年EPS預估：中位數由8.75元上修至8.96元，其中最高估值12.13元，最低估值5.05元，預估目標價為105.14元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值12.13(12.13)9.467.899.34
最低值5.05(5.05)5.335.518.4
平均值8.35(8.26)7.367.18.87
中位數8.96(8.75)7.37.418.87

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值589.51億568.35億572.89億345.26億
最低值257.32億254.11億254.50億345.26億
平均值395.72億386.31億375.60億345.26億
中位數342.05億356.08億354.29億345.26億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS2.788.816.296.594.64
營業收入283.79億439.63億357.86億356.39億323.21億

詳細資訊請看美股內頁：
加拿大帝國石油公司(IMO-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSIMO

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