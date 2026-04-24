鉅亨速報 - Factset 最新調查：加拿大帝國石油公司(IMO-US)EPS預估上修至8.96元，預估目標價為105.14元
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根據FactSet最新調查，共10位分析師，對加拿大帝國石油公司(IMO-US)做出2026年EPS預估：中位數由8.75元上修至8.96元，其中最高估值12.13元，最低估值5.05元，預估目標價為105.14元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|12.13(12.13)
|9.46
|7.89
|9.34
|最低值
|5.05(5.05)
|5.33
|5.51
|8.4
|平均值
|8.35(8.26)
|7.36
|7.1
|8.87
|中位數
|8.96(8.75)
|7.3
|7.41
|8.87
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|589.51億
|568.35億
|572.89億
|345.26億
|最低值
|257.32億
|254.11億
|254.50億
|345.26億
|平均值
|395.72億
|386.31億
|375.60億
|345.26億
|中位數
|342.05億
|356.08億
|354.29億
|345.26億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|2.78
|8.81
|6.29
|6.59
|4.64
|營業收入
|283.79億
|439.63億
|357.86億
|356.39億
|323.21億
詳細資訊請看美股內頁：
加拿大帝國石油公司(IMO-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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