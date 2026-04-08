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根據FactSet最新調查，共10位分析師，對加拿大帝國石油公司(IMO-US)做出2026年EPS預估：中位數由5.4元上修至5.86元，其中最高估值12.06元，最低估值4.68元，預估目標價為89.94元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|12.06(12.06)
|9.3
|7.86
|9.34
|最低值
|4.68(4.41)
|4.58
|5.02
|8.4
|平均值
|7.32(6.69)
|6.61
|6.62
|8.87
|中位數
|5.86(5.4)
|6.29
|6.83
|8.87
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|585.17億
|568.88億
|573.46億
|345.26億
|最低值
|249.74億
|250.17億
|257.71億
|345.26億
|平均值
|392.96億
|387.80億
|378.37億
|345.26億
|中位數
|342.05億
|356.08億
|354.29億
|345.26億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|2.78
|8.81
|6.29
|6.59
|4.64
|營業收入
|283.79億
|439.63億
|357.86億
|356.39億
|323.21億
詳細資訊請看美股內頁：
加拿大帝國石油公司(IMO-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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