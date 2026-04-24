鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-04-24 18:17

台北市大安區忠孝東路四段、位於東區頂好商圈的中信銀行忠孝分行，今 (24) 日下午驚傳歹徒持械企圖行搶事件。對此，中國信託銀行發布聲明，在警方火速支援下，該起事件已迅速獲得解決，經清點確認，銀行財務並無損失，且全體客戶及員工均安全無虞，分行營運不受影響。

中信銀北市東區分行遇搶案迅速平息 客戶員工安全無虞、並無財損。(鉅亨網資料照)

根據警方調查，一名 31 歲林姓男子於今日下午 3 時 32 分，持疑似槍枝及手榴彈之物品進入中信銀行忠孝分行，控制現場人員企圖行搶，脅迫銀行經理進入金庫，把約 1000 萬元的現金裝入隨身行李箱。

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大安警分局接獲報案後，立即動員優勢警力趕赴現場，與歹徒短暫對峙後，警方研判其所持武器為仿真 BB 槍及假手榴彈，遂果斷採取行動將其壓制，並於報案後 15 分鐘內成功逮捕嫌犯。

中信銀行發布聲明指出，該事件發生後，分行人員第一時間啟動應變機制並報警處理。銀行特別感謝警方迅速抵達現場並制伏歹徒，展現專業的治安維護效率，保障了現場民眾的安全。