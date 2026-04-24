鉅亨網記者彭昱文 台北 2026-04-24 19:02

電子紙大廠元太 (8069-TW) 今 (24) 日宣布，搭載 E Ink Prism 技術的 BMW iX3 Flow Edition 已於 2026 北京車展正式公開亮相，這也是全球首款導入 E Ink Prism 並邁向量產階段的車款，象徵電子紙應用於車體表面的技術，已從客製化原型進一步邁向未來可規模化導入車款的新階段。

元太車身電子紙邁入規模化 BMW iX3 Flow Edition成首款量產車型。(圖：元太提供)

元太科技董事長李政昊表示，電子紙通過汽車產業最嚴苛的考驗。這不只是公司在戶外應用的一大突破，更象徵電子紙能征服車體這類極端表面，這也是傳統顯示器無法做到的，透過曲面與多重造型迎接未來各種市場的可能性。

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E Ink 的電泳式電子紙技術已廣泛為應用於電子書閱讀器等產品，透過數百萬個內含帶電粒子的微膠囊，在電場驅動下改變排列狀態，使表面呈現不同視覺效果。應用於汽車表面時，可使車體外觀以極低耗能方式進行動態變化，且僅在畫面切換時消耗電力，展現電子紙技術在節能與設計表現上的獨特優勢。

BMW iX3 Flow Edition 首度將 E Ink 電子紙技術導入汽車外觀，並將 E Ink Prism 電子紙嵌入車輛引擎蓋結構中，且通過 BMW 嚴格品質測試，符合汽車工程與日常使用需求，核心設計包含八種精心打造的動畫效果，讓駕駛者可依心情、個性與駕駛情境，自訂車輛外觀，開創全新的表達與個人化體驗。

元太與 BMW 延續多年合作，從 2022 年 CES 發表的突破性 BMW iX Flow，到 2023 年 BMW i Vision Dee 展示的全彩變色能力，再至 BMW i5 Flow NOSTOKANA 所呈現的藝術化設計，雙方合作持續突破汽車在個人化、數位化與設計創新上的想像邊界。