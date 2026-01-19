鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-01-19 18:03

在經歷兩年多的全球性市場調整與飽和期後，台灣平板市場於 2025 年展現驚人的反彈力道，全台最大通訊連鎖門市傑昇通信統計 2025 全年門市平板銷售情況，全年銷售量較去年同期大幅成長 26%，刷新近三年來的增長紀錄。

傑昇通信提到，根據年度十大平板銷售排行來看，年度銷量冠軍由蘋果 iPad 11 A16 WiFi（128GB）奪下、搭載 M3 晶片的 iPad Air 11 則以強悍的性能表現，成為旗艦級平板的熱門選擇、而三星 Galaxy Tab A9+ WiFi（8GB/128GB）則成為全台最受歡迎的安卓平板。

台灣平板市場已從單純的影音娛樂載體，演變為融合學習、辦公與個人創作的多功能樞紐，然而蘋果仍憑藉強大的軟硬體整合能力與品牌溢價，在前十大平板熱銷榜單中豪取６席。

傑昇通信表示，奪下全年冠軍的 iPad 11 A16 WiFi（128GB）能持續霸榜的原因，不僅僅是因為萬元有找的售價極具吸引力，而是在效能、容量與使用年限之間取得平衡，成為橫跨學生、家庭與輕商務族群的全方位機型。

曾經蟬聯許久、目前仍在前五名內的蘋果 iPad 10.9 十代 WiFi（64GB），作為目前排行榜上售價最為親民、甚至在通路促銷下落至 9,790 元的 iPad，仍憑藉著極低的入手門檻在教育市場與預算型用戶中佔有一席之地。

傑昇通信指出，64GB 的容量在 2025 年的環境下已趨於緊繃，這款機型銷售熱度多半來自於清庫存階段的破盤價位，若預期使用年限超過兩年，仍建議評估容量更大的新機型，這也是 iPad 11 A16（128GB）能快速承接十代 iPad 退場後的主流需求。

對於不想被蘋果生態鎖定的用戶來說，安卓最夯平板三星 Galaxy Tab A9+ WiFi （8GB/128GB）以不到七千元的價格，成功藉由低價策略與差異化功能，在萬元內的價位帶中維持穩定銷量。

傑昇通信坦言，入門級市場的殘酷在於品牌忠誠度較低，消費者更傾向於比價，因此也讓 Lenovo 與 OPPO 有切入市場的機會，排名第三的 Lenovo Tab M11 祭出四千元有找的極限價格，快速吸引預算型消費者，OPPO 則透過 Pad SE 柔光版在視覺舒適度上做出區隔，試圖在紅海中尋找藍海。

觀察高階市場，旗艦級平板以蘋果 iPad Air 11 M3 WiFi 版為代表，128GB 與 256GB 雙容量同步進榜，顯示高階需求仍具黏著度。