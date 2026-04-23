鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-04-24 01:30

金管會推動台灣成為亞洲資產管理中心，其中，「台灣個人投資儲蓄帳戶 (TISA)」是為國人退休規畫量身打造。證期局副局長黃仲豪指出，截至 4 月 17 日，TISA 開戶數已正式突破 12 萬戶，整體帳戶資產規模(AUM) 達 137.7 億元。

根據證期局最新統計，TISA 制度自推動以來成效顯著，截至 4 月 17 日，開戶總數達 12 萬 3699 戶，帳戶資產規模 (AUM) 137.7 億元，其中，3 月單月申購金額 9.06 億元。共計 25 家投信參與，推出 TISA 級別基金檔數達 41 檔，若加計「好享退」後共計 73 檔。

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針對外界最關心的稅賦減免進度，黃仲豪表示，金管會目前正分兩階段積極推動，第一階段已落實「管理費與手續費減免」等讓利措施；而關鍵的第二階段—租稅優惠，目前正持續與財政部密切研議。

黃仲豪強調，與財政部的溝通情況「非常順暢」，目前金管會已提出多種不同的租稅優惠方案與內容，持續與財政部討論中，希望能為長期投資者爭取更多政策誘因。

對於今年底是否有設定開戶數或資產規模的具體目標，黃仲豪回應，由於 TISA 具備長期投資與定期定額的屬性，目的是在鼓勵國人建立退休後的「第三支柱」，因此並未特別設定短期的硬性指標，而是希望引導民眾透過穩定的資產累積，達成退休理財的目標。