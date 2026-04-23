鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-04-23 18:15

近年銀行屢傳行員勾結詐騙集團犯罪情事，台中銀行又爆出多家分行的襄理、經理涉嫌助詐團洗錢高達 36 億元，金管會今 (23) 日證實，此案是去 (2025) 年由會內檢查局主動檢查發現並移送檢調，目前正依相關程序調查中，將依據「責任地圖」釐清督導責任，絕不姑息。同時，金管會已要求該行高層 (總經理層級) 近日親自赴會說明。

台中地檢指出，萬里開發公司洪姓董事長因參與詐騙、賭博集團，長期積極滲透金融業，與台中銀多家分行共 2 名襄理、4 名經理共謀，利用其主管職替空殼公司開戶、調高轉帳額度，或明知帳戶被警示仍護航，涉洗錢高達 36 億元，檢方已聲押洪男、2 名經理獲准，並依違反銀行法等起訴 7 人。

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銀行局副局長張嘉魁表示，本案是金管會檢查局於 2025 年間對台中銀行進行一般業務檢查時，發現金流異常且疑似有行員與不法集團往來。金管會隨即依《刑事訴訟法》第 241 條規定，並於去年底主動將相關事證移送調查局。

金管會今年以來持續配合檢調偵辦需求提供資料，隨著檢調發動約談，台中銀行才向金管會通報「重大偶發事件」。張嘉魁指出，金管會對此案已有相當掌握，並已要求台中銀行提出陳述意見。

談及近年多家銀行行員勾結詐團事件，外界質疑部分銀行是否內控崩壞？張嘉魁重申，金管會對於金融從業人員涉及詐騙集團勾結採取「零容忍」態度，為表達重視，金管會近期將約談台中銀行總經理到會說明，除了要求釐清案情經過，更要求高層必須立刻、認真地處理內部管控疏漏。

關於裁罰層級，張嘉魁直言，「我們會依據責任地圖，視涉案程度與督導缺失，追究相關主管甚至是更高層人員的責任。」

媒體質疑，過去其他金融界領導人 (如辜仲諒) 遭起訴後多選擇請辭董事職務，金管會也曾發聲呼籲知所進退，但台中銀行前董事長王貴鋒因特別背信罪遭起訴後，迄今仍擔任常務董事，質疑金管會監理標準不一。

對此，張嘉魁回應，王貴鋒先前的案件金管會已依法做出適當停職處分。至於現階段王貴峰仍擔任常董一職，是因為根據《銀行負責人應具備資格條件》，負責人解任的「消極資格」通常需待「判決確定 (三審定讞)」。他強調，金管會目前正透過場外監理與金融檢查，高度關注該行董事會的運作與公司治理狀態。

台中銀三點聲明：從未、絕不容許任何參與或協助不法之行為

針對行員涉嫌洗錢、詐欺及特別背信遭起訴一事，台中銀行也發布三點聲明。首先，因案關人員已遭起訴，將全力配合司法機關調查，期能盡速釐清事實真相。

其次，台中銀從未、亦絕不容許任何參與或協助不法之行為，對於市場上不實之指控或誤導性言論，本行深表遺憾並不排除採取法律行動。

第三，此事件對本行財務、業務無重大影響，各項風險控管指標均符合法令規範，營運一切正常，客戶權益不受影響，敬請廣大客戶與股東安心。