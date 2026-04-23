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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Elevance健康(ELV-US)EPS預估上修至26.57元，預估目標價為375.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共23位分析師，對Elevance健康(ELV-US)做出2026年EPS預估：中位數由25.66元上修至26.57元，其中最高估值27.25元，最低估值25.41元，預估目標價為375.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值27.25(27.25)31.0239.1545.06
最低值25.41(25.41)28.3831.0941.92
平均值26.22(26.12)29.1934.1943.27
中位數26.57(25.66)28.8633.5843.06

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值1,970.00億2,070.00億2,190.00億2,307.55億
最低值1,883.35億1,923.21億1,995.78億2,093.28億
平均值1,933.04億1,986.35億2,090.17億2,172.94億
中位數1,934.41億1,979.09億2,096.55億2,145.47億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS24.7324.8125.2225.6825.21
營業收入1,386.39億1,565.95億1,713.40億1,768.10億1,991.25億

詳細資訊請看美股內頁：
Elevance健康(ELV-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSELV

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