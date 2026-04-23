鉅亨速報 - Factset 最新調查：Elevance健康(ELV-US)EPS預估上修至26.57元，預估目標價為375.00元
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根據FactSet最新調查，共23位分析師，對Elevance健康(ELV-US)做出2026年EPS預估：中位數由25.66元上修至26.57元，其中最高估值27.25元，最低估值25.41元，預估目標價為375.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|27.25(27.25)
|31.02
|39.15
|45.06
|最低值
|25.41(25.41)
|28.38
|31.09
|41.92
|平均值
|26.22(26.12)
|29.19
|34.19
|43.27
|中位數
|26.57(25.66)
|28.86
|33.58
|43.06
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|1,970.00億
|2,070.00億
|2,190.00億
|2,307.55億
|最低值
|1,883.35億
|1,923.21億
|1,995.78億
|2,093.28億
|平均值
|1,933.04億
|1,986.35億
|2,090.17億
|2,172.94億
|中位數
|1,934.41億
|1,979.09億
|2,096.55億
|2,145.47億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|24.73
|24.81
|25.22
|25.68
|25.21
|營業收入
|1,386.39億
|1,565.95億
|1,713.40億
|1,768.10億
|1,991.25億
詳細資訊請看美股內頁：
Elevance健康(ELV-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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