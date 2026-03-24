鉅亨速報 - Factset 最新調查：金羅斯黃金(KGC-US)EPS預估上修至3.02元，預估目標價為43.42元
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根據FactSet最新調查，共17位分析師，對金羅斯黃金(KGC-US)做出2026年EPS預估：中位數由2.97元上修至3.02元，其中最高估值4.18元，最低估值2元，預估目標價為43.42元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|4.18(4.18)
|5.13
|3.51
|2.94
|最低值
|2(2)
|2.17
|2.02
|1.15
|平均值
|3.06(3.04)
|3.37
|2.83
|2.14
|中位數
|3.02(2.97)
|3.1
|2.89
|2.24
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|120.06億
|133.33億
|102.86億
|91.34億
|最低值
|80.61億
|75.23億
|70.28億
|53.50億
|平均值
|99.80億
|99.93億
|88.61億
|72.42億
|中位數
|96.76億
|96.88億
|92.22億
|72.42億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|0.18
|-0.47
|0.34
|0.77
|1.96
|營業收入
|37.29億
|34.55億
|42.40億
|51.49億
|70.51億
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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