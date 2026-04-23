search icon



menu-icon
anue logo
鉅亨傳承學院鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：得立達科技TDY-US的目標價調升至731.5元，幅度約3.76%

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共12位分析師，對得立達科技(TDY-US)提出目標價估值：中位數由705元上修至731.5元，調升幅度3.76%。其中最高估值785元，最低估值603元。

綜合評級 - 共有15位分析師給予得立達科技評價：積極樂觀10位、保持中立5位、保守悲觀0位。

得立達科技今(23日)收盤價為656.69元。近5日股價上漲3.76%，標普指數上漲1.64%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。



文章標籤

美股TDY市場預估目標價

相關行情

台股首頁我要存股
得立達科技656.69+2.16%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty