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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：馬斯可(MAS-US)EPS預估上修至4.24元，預估目標價為78.50元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共23位分析師，對馬斯可(MAS-US)做出2026年EPS預估：中位數由4.15元上修至4.24元，其中最高估值4.39元，最低估值4.15元，預估目標價為78.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值4.39(4.3)5.015.425.47
最低值4.15(4.05)4.384.85.47
平均值4.24(4.16)4.675.165.47
中位數4.24(4.15)4.655.155.47

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值78.60億81.96億84.76億83.86億
最低值76.50億77.87億58.27億83.86億
平均值77.49億80.04億78.52億83.86億
中位數77.45億79.98億81.89億83.86億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS1.623.634.023.763.86
營業收入83.75億86.80億79.67億78.28億75.62億

詳細資訊請看美股內頁：
馬斯可(MAS-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSMAS

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