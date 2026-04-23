鉅亨速報 - Factset 最新調查：馬斯可(MAS-US)EPS預估上修至4.24元，預估目標價為78.50元
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根據FactSet最新調查，共23位分析師，對馬斯可(MAS-US)做出2026年EPS預估：中位數由4.15元上修至4.24元，其中最高估值4.39元，最低估值4.15元，預估目標價為78.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|4.39(4.3)
|5.01
|5.42
|5.47
|最低值
|4.15(4.05)
|4.38
|4.8
|5.47
|平均值
|4.24(4.16)
|4.67
|5.16
|5.47
|中位數
|4.24(4.15)
|4.65
|5.15
|5.47
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|78.60億
|81.96億
|84.76億
|83.86億
|最低值
|76.50億
|77.87億
|58.27億
|83.86億
|平均值
|77.49億
|80.04億
|78.52億
|83.86億
|中位數
|77.45億
|79.98億
|81.89億
|83.86億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|1.62
|3.63
|4.02
|3.76
|3.86
|營業收入
|83.75億
|86.80億
|79.67億
|78.28億
|75.62億
詳細資訊請看美股內頁：
馬斯可(MAS-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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