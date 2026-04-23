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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：拉斯維加斯金沙集團(LVS-US)EPS預估上修至3.4元，預估目標價為69.50元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共16位分析師，對拉斯維加斯金沙集團(LVS-US)做出2026年EPS預估：中位數由3.27元上修至3.4元，其中最高估值4.81元，最低估值3元，預估目標價為69.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年
最高值4.81(4.81)5.544.39
最低值3(1.92)3.163.81
平均值3.45(3.3)3.864.03
中位數3.4(3.27)3.733.94

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值144.53億150.85億157.40億
最低值134.04億138.76億149.41億
平均值139.93億145.97億152.53億
中位數140.76億145.76億151.83億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS-1.262.401.601.962.35
營業收入42.34億41.10億103.72億112.98億130.17億

詳細資訊請看美股內頁：
拉斯維加斯金沙集團(LVS-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSLVS

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