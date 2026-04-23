鉅亨速報 - Factset 最新調查：拉斯維加斯金沙集團(LVS-US)EPS預估上修至3.4元，預估目標價為69.50元
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根據FactSet最新調查，共16位分析師，對拉斯維加斯金沙集團(LVS-US)做出2026年EPS預估：中位數由3.27元上修至3.4元，其中最高估值4.81元，最低估值3元，預估目標價為69.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|4.81(4.81)
|5.54
|4.39
|最低值
|3(1.92)
|3.16
|3.81
|平均值
|3.45(3.3)
|3.86
|4.03
|中位數
|3.4(3.27)
|3.73
|3.94
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|144.53億
|150.85億
|157.40億
|最低值
|134.04億
|138.76億
|149.41億
|平均值
|139.93億
|145.97億
|152.53億
|中位數
|140.76億
|145.76億
|151.83億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-1.26
|2.40
|1.60
|1.96
|2.35
|營業收入
|42.34億
|41.10億
|103.72億
|112.98億
|130.17億
詳細資訊請看美股內頁：
拉斯維加斯金沙集團(LVS-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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