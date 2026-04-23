台泥澄清提前董事改選傳聞 增加徵求人確保紀念品順利發放

鉅亨網記者彭昱文 台北 2026-04-23 18:31

台泥澄清董事會提前改選傳聞 增加徵求人確保紀念品順利發放。(圖：台泥提供)

近期市場傳出台泥擴大徵求委託書，對此，台泥發言人葉毓君說明，董事改選為明年事項，今年並無相關提案、補選或提前改選規劃，目前徵求委託書的唯一目的，是希望通過開會門檻，希望外界關注低碳轉型及進口水泥未支付碳成本對本土產業衝擊等核心議題。

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另根據法規，單一「徵求人」能收受的委託書設有已發行股份總數 3% 的上限，去年台泥雖委託 6 家徵求人，但在股東熱情參與下，持股額度僅 4 天便全數滿額；部分股東領不到紀念品、導致抗議電話不斷的情況，為此，今年特別增加徵求人至 8 家，藉由拉高整體的受託股份容許量、服務更多小股東。

葉毓君指出，根據過往經驗，實務上真正親自前往台泥大樓參加股東會，或是透過電子投票後再另行領取紀念品的股東「極其少數」，絕大多數的小股東仍習慣透過全台委託書徵求據點辦理兌換，這些據點都與各徵求法人機構相互配合，增加徵求人是制度性安排，外界無須過度想像。