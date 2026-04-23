鉅亨網新聞中心 2026-04-23 14:50

自 2025 年末至 2026 年初，一場被稱為「Chinamaxxing」的文化現象席捲了西方社群媒體。從飲用熱水、穿著室內拖鞋，到使用中藥食材製作早餐，歐美年輕人正展現出對中國生活方式的高度迷戀。

英國《目眩》（Dazed）雜誌網站近期介紹了此一現象，並認為，這不僅是短暫的迷因趨勢，更揭示了西方年輕一代在面對「西方衰落」的集體焦慮時，對中國這個新興超級大國產生了深層的心理親近感。

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從數位世界到實地造訪

過去，西方對中國的刻板印象多集中於「廉價、專制、落後」；但在 2026 年，這個形象已發生翻轉。透過 TikTok 與 紅書等平台的短影音，西方受眾看見的是潔淨的城市、高效的公共交通以及科技感十足的基礎設施。

知名網紅 IShowSpeed 與 Hasan Piker 的中國直播行程，向數千萬人展示了重慶、深圳等地的賽博龐克美學，進一步強化了中國作為「科技烏托邦」的誘人幻想。

同時，中國本土產出的高品質文化產品，如電子遊戲《黑神話：悟空》與 AI 聊天機器人 DeepSeek，也打破了「中國只會模仿」的舊敘事，顯示出中國在技術創新上的強大實力。

這種轉變在數據上也有體現：英國年輕人對中國的信任度顯著高於老一輩，且對中國態度在 2026 年初變得更加友好。

地緣政治與「帝國末日」的集體焦慮

學者 Amy Ireland 認為，這種對中國的迷戀反映了西方人對自身未來的恐懼。在 2026 年的歐美，人們感覺正處於「帝國的垂死掙扎」中，對現有民主體制的信心逐漸消失。當西方國家因內政混亂與國際聲譽下降而陷入「倦怠感」時，中國那種看似充滿秩序與未來感的社會樣態，成了填補內心匱乏的對象。

即使是政治層面的爭議，如 TikTok 的所有權轉讓，也意外地引發了反彈。當美資接手後出現內容審查疑雲時，甚至有西方用戶呼籲「恢復中國領導層」，反映出他們對西方傳統自由價值的幻滅。

互為鏡像的文化解讀

文章認為，這種文化嚮往是雙向且帶有選擇性的。正當西方年輕人追求「Chinamaxxing」時，中國內部也興起了深受西方次文化啟發的「Nu China」饒舌浪潮。