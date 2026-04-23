鉅亨網記者劉玟妤 台北
台股今 (23) 日爆量衝高，盤中最高漲至 38921.95 點，再度創歷史新高紀錄，一度出現 49 檔千金股齊聚一堂，而 900 元俱樂部蠢蠢欲動，原先欲乘勝追擊站上千金，不過盤中大盤走弱翻黑，千金股也頂不住，900 元俱樂部成員紛紛苦撐，甚至跌出 900 元關卡。
今天 900 元俱樂部成員包括兆聯實業 (6944-TW)、聖輝 *(5536-TW)、台燿 (6274-TW)、牧德 (3563-TW)、IET-KY(4971-TW)、華城 (1519-TW)、沛爾生醫 (6949-TW)、汎銓 (6830-TW)、萊德光電 - KY(7717-TW)、辛耘 (3583-TW) 等。
不過盤中大盤急跌翻黑，千金股精測 (6510-TW) 、嘉澤 (3533-TW) 、光聖 (6442-TW) 、昇達科 (3491-TW) 、萬潤 (6187-TW) 被打到跌停， 900 元俱樂部多數也跟著下挫，其中，辛耘股價大洗三溫暖，早盤亮燈漲停，隨後漲停打開，且翻黑走跌，並跌出 900 元關卡。
另外，截至 10 點 30 分，多數 900 元俱樂部成員皆臉黑，僅兆聯實業、聖暉 * 及 IET-KY 力守紅盤，其他如華城、沛爾生醫、汎銓、萊德光電 - KY 也都失守 900 元關卡。
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