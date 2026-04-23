台股今 (23) 日爆量衝高，盤中最高漲至 38921.95 點，再度創歷史新高紀錄，一度出現 49 檔千金股齊聚一堂，而 900 元俱樂部蠢蠢欲動，原先欲乘勝追擊站上千金，不過盤中大盤走弱翻黑，千金股也頂不住，900 元俱樂部成員紛紛苦撐，甚至跌出 900 元關卡。