鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-04-23 13:25

台股今 (23) 日上演驚心動魄的「爆量長黑」走勢，受日、韓等亞股急殺拖累，台股早盤開高衝上 38921 點新高後，隨即引發恐慌性拋售，加權指數直線下滑，盤中高低震盪幅度高達 1689 點。專家警告，今日集中市場成交量極可能突破 1.5 兆元天量，加計櫃買上看 2 兆元大關，投資人應高度提防「人踩人」慘劇導致的融資斷頭與違約交割風險。

今日集中市場僅開盤兩小時，成交值便已衝破 1 兆元大關，櫃買市場 (OTC) 亦寫下超過 3000 億元的新紀錄。加權指數今天上沖下洗，早盤一度漲逾千點，距離 3 萬 9 大關僅一步之遙，隨後跳水大跌逾 700 點，退守 37000 點關卡。

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櫃買指數連續 12 個交易日創高後，今日由高處墜下，一度重挫 5.9%，上市櫃共有逾 80 檔個股摜至跌停，其中包括光聖、萬潤、昇達科等高價千金股與熱門股。

專家分析，台股今年以來漲幅驚人，融資餘額也隨之水漲船高，在今日這種「開高急殺」且帶動恐慌性賣壓的環境下，許多融資部位的維持率將面臨嚴峻考驗。若股價持續下殺，將觸發融資斷頭的強制平倉壓力，進而形成「人踩人」的惡性循環，讓跌勢進一步擴大。

此外，由於成交量爆出驚人天量，市場也極度擔憂後續的「違約交割潮」。專家提醒，當市場波動過大、個股無預警跌停鎖死時，部分當沖客或過度槓桿的投資人可能無法及時出脫部位，導致資金周轉不靈。