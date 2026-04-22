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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：保德信金融(PRU-US)EPS預估下修至13.55元，預估目標價為98.50元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共18位分析師，對保德信金融(PRU-US)做出2026年EPS預估：中位數由13.83元下修至13.55元，其中最高估值14.65元，最低估值12.86元，預估目標價為98.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值14.65(14.65)15.6616.5417.5
最低值12.86(12.86)14.0815.417.5
平均值13.65(13.81)14.8716.0817.5
中位數13.55(13.83)14.8516.0917.5

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值600.08億616.44億615.37億632.37億
最低值548.51億564.75億584.09億632.37億
平均值574.54億591.80億602.72億632.37億
中位數572.35億591.45億603.58億632.37億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS19.51-3.936.747.509.99
營業收入709.34億600.50億539.79億704.05億607.74億

詳細資訊請看美股內頁：
保德信金融(PRU-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股市場預估EPSPRU

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