鉅亨速報 - Factset 最新調查：保德信金融(PRU-US)EPS預估下修至13.55元，預估目標價為98.50元
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根據FactSet最新調查，共18位分析師，對保德信金融(PRU-US)做出2026年EPS預估：中位數由13.83元下修至13.55元，其中最高估值14.65元，最低估值12.86元，預估目標價為98.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|14.65(14.65)
|15.66
|16.54
|17.5
|最低值
|12.86(12.86)
|14.08
|15.4
|17.5
|平均值
|13.65(13.81)
|14.87
|16.08
|17.5
|中位數
|13.55(13.83)
|14.85
|16.09
|17.5
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|600.08億
|616.44億
|615.37億
|632.37億
|最低值
|548.51億
|564.75億
|584.09億
|632.37億
|平均值
|574.54億
|591.80億
|602.72億
|632.37億
|中位數
|572.35億
|591.45億
|603.58億
|632.37億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|19.51
|-3.93
|6.74
|7.50
|9.99
|營業收入
|709.34億
|600.50億
|539.79億
|704.05億
|607.74億
詳細資訊請看美股內頁：
保德信金融(PRU-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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