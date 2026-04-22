鉅亨速報 - Factset 最新調查：同步金融SYF-US的目標價調升至89.5元，幅度約6.55%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共22位分析師，對同步金融(SYF-US)提出目標價估值：中位數由84元上修至89.5元，調升幅度6.55%。其中最高估值103元，最低估值71元。
綜合評級 - 共有25位分析師給予同步金融評價：積極樂觀16位、保持中立9位、保守悲觀0位。
同步金融今(22日)收盤價為77.63元。近5日股價上漲6.55%，標普指數上漲1.39%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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