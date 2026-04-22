鉅亨速報 - Factset 最新調查：韓國電力(KEP-US)EPS預估下修至3.95元，預估目標價為21.35元
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根據FactSet最新調查，共17位分析師，對韓國電力(KEP-US)做出2026年EPS預估：中位數由4.17元下修至3.95元，其中最高估值7.22元，最低估值1.05元，預估目標價為21.35元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|7.22(7.22)
|8.35
|7.08
|最低值
|1.05(1.05)
|-0.29
|2.06
|平均值
|4.45(4.49)
|4.95
|4.81
|中位數
|3.95(4.17)
|5.85
|4.71
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|698.98億
|715.36億
|728.44億
|最低值
|650.05億
|659.13億
|664.85億
|平均值
|670.26億
|681.98億
|691.21億
|中位數
|669.38億
|682.58億
|687.55億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-3.61
|-14.75
|-2.87
|1.99
|4.68
|營業收入
|528.96億
|551.49億
|675.13億
|684.90億
|685.53億
詳細資訊請看美股內頁：
韓國電力(KEP-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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