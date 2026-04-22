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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：韓國電力(KEP-US)EPS預估下修至3.95元，預估目標價為21.35元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共17位分析師，對韓國電力(KEP-US)做出2026年EPS預估：中位數由4.17元下修至3.95元，其中最高估值7.22元，最低估值1.05元，預估目標價為21.35元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年
最高值7.22(7.22)8.357.08
最低值1.05(1.05)-0.292.06
平均值4.45(4.49)4.954.81
中位數3.95(4.17)5.854.71

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值698.98億715.36億728.44億
最低值650.05億659.13億664.85億
平均值670.26億681.98億691.21億
中位數669.38億682.58億687.55億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS-3.61-14.75-2.871.994.68
營業收入528.96億551.49億675.13億684.90億685.53億

詳細資訊請看美股內頁：
韓國電力(KEP-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSKEP

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