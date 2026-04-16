鉅亨速報 - Factset 最新調查：韓國電力(KEP-US)EPS預估下修至4.17元，預估目標價為22.07元
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根據FactSet最新調查，共15位分析師，對韓國電力(KEP-US)做出2026年EPS預估：中位數由4.4元下修至4.17元，其中最高估值7.22元，最低估值1.05元，預估目標價為22.07元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|7.22(7.22)
|8.35
|7.08
|最低值
|1.05(1.05)
|-0.29
|2.06
|平均值
|4.5(4.58)
|5.05
|4.68
|中位數
|4.17(4.4)
|5.85
|4.86
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|698.98億
|704.81億
|728.44億
|最低值
|650.05億
|659.13億
|664.85億
|平均值
|668.33億
|678.97億
|686.74億
|中位數
|664.19億
|678.68億
|682.30億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-3.61
|-14.75
|-2.87
|1.99
|4.68
|營業收入
|528.96億
|551.49億
|675.13億
|684.90億
|685.53億
詳細資訊請看美股內頁：
韓國電力(KEP-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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