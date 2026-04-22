吸金動能再+1 台灣證交所獲英國HMRC認證 英版儲蓄帳戶投台股更便利
鉅亨網記者陳于晴 台北
台股市值不斷攀升，已躍居全球大六大市場！臺灣證券交易所於 2026 年 4 月 14 日經英國稅務海關總署 (HMRC) 認證，成為其「認證交易所 (Recognised Stock Exchange)」，今 (22) 日已於其官網正式公告，代表台灣資本市場在制度設計、資訊揭露及監理機制等方面，符合英國相關需求。
英國為國際主要金融市場之一，其資金對國際市場具指標性影響力。過往台灣資本市場未列入英國 HMRC 認證名單，英國投資人於運用「個人儲蓄帳戶」(ISA) 進行資產配置時，投資台股之適用性及稅務待遇相對受限。
本次取得認證後，證交所掛牌之證券符合英國稅制下「合格投資標的」之規範。英國投資人得透過 Stocks and Shares ISA 帳戶投資證交所掛牌上市之證券並享有當地稅務優惠，有助於提升投資誘因，並增加英國資金參與台股市場的機會。
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