盤後速報 - 青松健康(6931)次交易(23)日除息0.24元，參考價50.06元
鉅亨網新聞中心
青松健康(6931-TW)次交易(23)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.24元。
首日參考價為50.06元，相較今日收盤價50.30元，息值合計為0.24元，股息殖利率0.48%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/04/23
|50.30
|0.24
|0.48%
|0.0
|2025/12/22
|88.5
|0.12
|0.14%
|0.0
|2025/09/16
|88.5
|0.12
|0.14%
|0.0
|2025/07/29
|88.5
|0.48
|0.54%
|0.0
|2024/07/17
|108.0
|0.09
|0.08%
|0.88
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