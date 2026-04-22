search icon



menu-icon
anue logo
鉅亨傳承學院鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

盤後速報 - 青松健康(6931)次交易(23)日除息0.24元，參考價50.06元

鉅亨網新聞中心

青松健康(6931-TW)次交易(23)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.24元。

首日參考價為50.06元，相較今日收盤價50.30元，息值合計為0.24元，股息殖利率0.48%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/04/23 50.30 0.24 0.48% 0.0
2025/12/22 88.5 0.12 0.14% 0.0
2025/09/16 88.5 0.12 0.14% 0.0
2025/07/29 88.5 0.48 0.54% 0.0
2024/07/17 108.0 0.09 0.08% 0.88


文章標籤

台股台股除權息台股盤後盤後速報

相關行情

台股首頁我要存股
青松健康50.3+0.00%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty